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Приближаемся к сотне? Кто из Казахстана уже завоевал лицензии на Олимпийские игры в Токио

Лидируют борцы.

Приближаемся к сотне? Кто из Казахстана уже завоевал лицензии на Олимпийские игры в Токио
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Олимпиада-2020
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До Олимпийских игр в Токио осталось не так много времени. Казахстанские спортсмены постепенно подбираются к сотне завоеванных лицензий. Причем список неокончательный - в скором времени мы узнаем имена еще одних олимпийцев. Пока же Vesti.kz предлагают ознакомиться со всеми, кто уже квалифицировался на Игры.

В общей сложности в активе казахстанцев уже 66 лицензий. Ниже представлен подробный список обладателей квот.

Легкая атлетика (7): Георгий Шейко, Айман Ратова, Ольга Рыпакова, Мария Овчинникова, Кристина Овчинникова, Надежда Дубовицкая, Жанна Мамажанова.
Плавание (2): Дмитрий Баландин (две путевки: 100 и 200 метров брассом).
Плавание на открытой воде (1): Виталий Худяков.
Карате (1): Дархан Асадилов.
Спортивное скалолазание (1): Ришат Хайбуллин.
Артистическое плавание (1): Александра и Екатерина Немич.
Бокс (9): Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Бекзад Нурдаулетов, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев, Надежда Рябец.
Велоспорт (7): Две квоты завоеваны трековиками - Артемом Захаровым и Сергеем Пономаревым. Пономарев также может выступить в спринте (итого три путевки). Оставшиеся четыре принадлежат "шоссейникам". Имена тех, кто отправится в Токио, будут объявлены позже.
Современное пятиборье (2): Павел Ильяшенко, Елена Потапенко.
Спортивная гимнастика (1): Милад Карими.
Стрельба из лука (4): Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Санжар Мусаев, плюс одна командная.
Стендовая стрельба (2): Сарсенкуль Рысбекова, Зоя Кравченко.
Пулевая стрельба (1): Юрий Юрков.
Спортивная борьба (11): Неименные лицензии. Пять в вольной, три в женской и три в греко-римской борьбе.
Гребной слалом (2): Александр Куликов, Екатерина Смирнова.
Гребля на байдарках и каноэ (6): Наталья Сергеева, Светлана Усова и Маргарита Торлопова, Сергей и Тимофей Емельяновы. Каждый экипаж сможет выступить еще на трех дистанциях.
Академическая гребля (1): Владислав Яковлев.
Настольный теннис (2): Анастасия Лаврова, Кирилл Герасименко.
Водное поло (1): Мужская команда.
Таеквондо (2): Жансель Дениз, Руслан Жапаров.
Художественная гимнастика (1): Алина Адилханова.
Фехтование (1): Руслан Курбанов.

Стоит отметить, что в скором времени данный список пополнится. В частности, будут объявлены обладатели путевок в теннисе, тяжелой атлетике, а также в других "рейтинговых" видах спорта.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Баландин Дмитрий Рыпакова Ольга Сборная Казахстана по боксу Легкая атлетика Плавание

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