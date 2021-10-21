Серик Сапиев назвал причины провала казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио

Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу Динары Сатжан высказался о причинах провала сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он подчеркнул, что команда была уставшей.

Напомним, сам Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера-2012.

- Почему мы в этом году не получили золото?

- Есть объективные причины. Это связано в том числе с пандемией. Так как целый предолимпийский год наши спортсмены тренировались дома.

- Но китайцы тоже тренировались дома, и японцы, и россияне.

- Ну кто как тренировался - неизвестно. Но наши тренировались дома у себя. И вот эти полгода подготовки именно боксерской сборной были очень насыщенными. Были УТС и в Америке, и на Кубе, и в России. И соревновательный процесс тоже был насыщенный. И основной ошибкой я считаю участие в чемпионате Азии за 2,5 месяца до Олимпийских игр. Нельзя было этого делать. Получается, у них был пик на чемпионате Азии и они не смогли войти в пик на Олимпийских играх.

- То есть они устали физически?

- Да, было видно же. Тут же такие обидные поражения.

- А почему главный тренер не предусмотрел это?

- Изначально чемпионат Азии должен был пройти раньше. Потом срок сократился, а соревнования из Индии перенесли в Арабские Эмираты и 2,5 месяца осталось. Ребята перегружены были. Это видно было по сборной.

- Получается, из соревнования - в соревнование, из боя - в бой. Это тяжело.

- Конечно. Это официальные соревнования, где ребята настраиваются. Ладно бы это был какой-то турнир, где у тебя психологический настрой другой. На чемпионате Азии, Азиатских играх, чемпионате мира у тебя немного другой настрой, потому что это официальные такие соревнования.

- А сопровождают боксеров психологи, когда они возвращаются после поражения домой?

- Психологи работают в команде. Кстати, я считаю, что в психологическом плане в некоторых видах спорта наша сборная тоже не была готова.

Напомним, что также Сапиев рассказал о своем новом месте работы после ухода из Министерства культуры и спорта.

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