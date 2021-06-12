Названы обладатели олимпийских лицензий от сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Игры пройдут c 23 июля по 8 августа.

Зульфия Чиншанло. Фото: ФТА©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Сегодня 13:37

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) назвала имена спортсменов - участников Олимпиады в Токио.

От Казахстана обладателями именных лицензий стали Зульфия Чиншанло (до 55 килограммов) и Игорь Сон (до 61 килограмма).

Напомним, что ранее представительница женской команды Казахстана по карате Молдир Жанбырбай также взяла квоту на Олимпиаду, которая пройдет c 23 июля по 8 августа.

О том, кто из Казахстана еще завоевал путевки на предстоящие Игры, можно прочитать здесь.

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Чиншанло Зульфия Тяжелая атлетика


Олимпиада-2020
0
Сегодня 13:37
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