Казахстанская каратистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай стала обладательницей олимпийской лицензии, сообщает Olympic.kz.

Она выступала на проходящем мировом квалификационном турнире в Париже.

В весовой категории до 55 килограммов Молдир завоевала серебряную награду, что позволило ей выиграть квоту.

Также лицензию досрочно завоевал другой казахстанский каратист Дархан Асадилов. Теперь в активе сборной Казахстана 67 лицензий по 25 видам спорта.

О том, кто из Казахстана ранее завоевал путевки на Игры в Токио, можно прочитать здесь.

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