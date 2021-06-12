Казахстанская каратистка завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

В активе сборной уже 67 путевок.

Фото: olympic.kz©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Сегодня 11:00

Представительница женской команды Казахстана по каратэ Молдир Жанбырбай стала обладательницей олимпийской лицензии, сообщает Olympic.kz.

Она выступала на проходящем мировом квалификационном турнире в Париже.

В весовой категории до 55 килограммов Молдир завоевала серебряную награду, что позволило ей выиграть квоту.

Также лицензию досрочно завоевал другой казахстанский каратист Дархан Асадилов. Теперь в активе сборной Казахстана 67 лицензий по 25 видам спорта.

О том, кто из Казахстана ранее завоевал путевки на Игры в Токио, можно прочитать здесь.

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Олимпиада-2020 Япония


Олимпиада-2020
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Сегодня 11:00
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