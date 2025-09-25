Второй натурализованный бразилец покинул сборную Казахстана

Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

О своём решении он объявил посредством соцсетей.

"Сегодня я хочу объявить о своём прощании со сборной Казахстана. Это были 11 лет, в течение которых я защищал эту страну, которую научился уважать и любить. Я плакал, улыбался, боролся, всегда отдавая всё лучшее от себя и с огромным удовольствием надевал футболку нашей сборной.

Я испытываю только благодарность за всё и за каждого. У меня было огромное желание сыграть на следующем чемпионате Европы, но, видимо, это было не в Божьем плане. Я всегда буду болеть за новое поколение, и, судя по тому, как идёт работа, я уверен, что мы снова будем в числе лучших команд мира.

Я благодарен за то, что смог внести свой вклад в наши достижения. Спасибо Казахстан, вы сделали меня лучшим спортсменом и человеком", — написал он в соцсетях.