Вместо ветеранов новые бразильцы? Что ждёт сборную Казахстана после провала в отборе Евро

Сборная Казахстана по футзалу уступила Италии по итогам стыковых матчей отбора на ЧЕ-2026 и это подвело черту под целым поколением игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможных вариантах перестройки состава.

Есенаманов ушёл из сборной, следующие - Дуглас и Лео?

После матча с Италией лидер сборной Казахстана по количеству проведенных матчей Чингиз Есенаманов объявил о завершении карьеры в национальной команде. И это может стать не последним подобным заявлением из стана сборной. Дуглас и Лео близки к этому решению, ведь первому почти 37 лет, а второму 38.

"Золотое" поколение сборной отдало все силы, матчи с Италией показали - они доставали из себя последнее. Это великие игроки не только в разрезе казахстанского футзала, но и мирового. Но количество их травм, нынешний период клубной карьеры, состояние формы - все это указывает на ближайший уход.

Публично заявил, что готов продолжать лишь Игита. Но он вратарь, один из капитанов, ему, к сожалению, нет альтернативы. Однако время для глобальной перестройки пришло, хоть Кака и заявил, что не готов отпускать возрастных лидеров.

Натурализация - процесс продолжается, кандидаты подобраны

Да, натурализация не самый популярный шаг, но в случае со сборной Казахстана он крайне эффективный. У нашей команды ещё не было ни одного промаха по заигранным за сборную бразильцам.

На повестке две фамилии - оба левоногие универсалы. Кайо из "Кайрата" играет в Казахстане четвертый год, в 2026-м может получить паспорт. Учитывая заявление президента алматинского клуба Кайрата Оразбекова, похоже, кандидатура Кайо утверждена и теперь это лишь вопрос времени.

Ещё один претендент на паспорт РК - Жеже из "Аята". Опять же, крайне интересный, техничный универсал, который может стать казахстанцем уже в этом году. Плюс ходят разговоры о столбе "Семея" Дедезиньо, но это его лишь третий сезон в Казахстане, пока о его натурализации говорить рановато, да и в позиции нападающего у нас нет критических проблем.

Юношеский ЧЕ - потенциальный буст для роста нового поколения

В сентябре стало известно, что Казахстан примет финальный турнир юношеского чемпионата Европы по футзалу 2027 года среди игроков до 19 лет. Юношеская сборная Казахстана автоматически получит путевку в финальный турнир как принимающая сторона и станет одной из восьми участников соревнований.

Это определенно придаст гораздо больше внимания к развитию детско-юношеского футзала в стране. Точно будет проводиться масштабная селекция, не исключено, что даже создадут специальную команду для внутреннего чемпионата в высшем дивизионе или во втором для того, чтобы наигрывать ребят, искать талантов.

Да, это всего лишь юношеский Евро, но именно он может позволить нашему футзалу сместить акценты и в других масштабах заняться развитием нового поколения.