Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал
Сегодня 21:17
 

Казахстан примет чемпионат Европы-2027 по футзалу

  Комментарии (1)

Поделиться
Казахстан примет чемпионат Европы-2027 по футзалу ©УЕФА

В Тиране (Албания) прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены страны-хозяева финальных матчей и турниров на клубном и международном уровне, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

В Тиране (Албания) прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены страны-хозяева финальных матчей и турниров на клубном и международном уровне, передают Vesti.kz.

По информации КФФ, в числе одобренных заявок оказалась и казахстанская — страна примет финальный турнир юношеского чемпионата Европы по футзалу 2027 года среди игроков до 19 лет.

Юношеская сборная Казахстана автоматически получит путевку в финальный турнир как принимающая сторона и станет одной из восьми участников соревнований.

Матчи пройдут в Астане.

Напомним, что юношеский чемпионат Европы по футзалу впервые был проведен в 2019 году. Действующими чемпионами Европы U-19 являются португальцы, а наиболее титулованной командой остаётся сборная Испании, побеждавшая в 2019 и 2022 годах.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Гамбург
Гамбург
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Гамбург
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!