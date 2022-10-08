Тренер сборной Казахстана по футзалу рассказал о зарплате

Главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака вспомнил о первой зарплате, которую получил в футзале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вопрос о ней бразильскому специалисту был задан на встрече с юными болельщиками перед матчем отбора на ЧМ в Астане.

"Она была настолько маленькой, что я, скорее всего, закрыл долги (смеется). Точно не помню, но, наверное, потратил на долги", - признался Кака.

Напомним, что сегодня, 8 октября, сборная Казахстана домашним матчем против Словении стартует в отборе на ЧМ-2024. Игра пройдет в Астане в 18:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Видеоинтервью с Кака можно посмотреть ниже.