Сборная Казахстана стартует в отборе на ЧМ по футзалу. Прямая трансляция

Сегодня, 8 октября, сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Пауло Рикардо Кака примут на своем поле команду Словении. Встреча пройдет в Астане и начнется в 18:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Отметим, что в одной группе с Казахстаном также играет Черногория. Победитель группы напрямую выйдет в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.
Видеоинтервью с Кака о готовности команды можно посмотреть ниже.
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