В сборной Казахстана сообщили хорошие новости перед ЧМ по футзалу в Узбекистане

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Вчера 18:06
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Сборная Казахстана по футзалу ведет подготовку к чемпионату мира-2024, но на данный момент в ее составе отсутствует ключевой защитник Лео. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер команды Пауло Рикардо Кака прокомментировал ситуацию с игроком, выступающим за латвийский РФШ.

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Сейчас в расположении сборной Казахстана находятся 20 кандидатов.

"Лео присоединится к сборной 26 августа. Его клуб в ближайшие дни выступает в Кубке Балтии. Но мы благодарны РФШ, что они отпустят его раньше даты ФИФА, а это 1 сентября, то есть, они отпустят его на несколько дней раньше", - заявил бразильский специалист.

Кроме того, Кака высказался о планах на итоговую заявку сборной: 

"Мы планируем полететь на первый матч в Андижан с 15 игроками, да, один из них будет в резервном списке. Мы очень надеемся, что ничего не случится, но у нас есть опыт, когда игроки получали травмы за несколько дней до турнира, поэтому сейчас хотим подстраховаться. Если все будет хорошо, то игрок из резерва в итоге вернется домой, в расположение своего клуба".

Ранее стало известно, что на ближайшем мундиале в составе сборной Казахстана не сыграют натурализованные бразильцы - Тайнан и Эдсон.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

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Метки:
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