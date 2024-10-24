Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее вице-капитана "Кайрата" Эдсона в национальной команде.

Ранее натурализованный бразилец пропустил ЧМ-2024 в Узбекистане в связи с правилами ФИФА. По этой же причине не сыграл на мундиале Тайнан.

"Меня радует его игра, но я знаю, что это не максимум, он способен на большее. Вернется ли он в сборную Казахстана через полгода? Любой казахстанский игрок, который имеет гражданство и выглядит на уровне сборной - мы обязательно дадим ему возможность играть. Если на тот момент Эдсон будет соответствовать всем критериям - он будет играть в сборной", - заявил Кака.

Эдсон на данный момент является игроком "Кайрата". В недавнем матче основного раунда Лиги чемпионов против "Семея" один из лидеров алматинского клуба был признан лучшим игроком встречи.