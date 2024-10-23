Настоящий триллер! "Кайрат" разнес клуб-сенсацию в Лиге чемпионов

АФК "Кайрат" в матче второго тура основного этапа футзальной Лиги чемпионов обыграл "Семей", сообщают Vesti.kz.

Команды встречались в рамках группы 4 на паркете Дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

"Семей" первым открыл счет на 13-й минуте. После многоходовой комбинации отличился игрок сборной Казахстана Акжол Дарибай.

Алматинцам удалось восстановить равновесие на 18-й минуте, когда неотразимо пробил Эдсон. Первый тайм завершился вничью.

В дебюте второй половины "Кайрат" вышел вперед. На 23-й минуте отличился Денер Родриго, точно пробивший в угол ворот.

Продолжительное время сохранялось минимальное преимущество алматинцев, пока на 36-й минуте "Семей" не пропустил сразу два гола: отличились Алиссон и Кевин Ариетта.

А подвел итог на 38-й минуте Отанья Родригес, поразивший пустые ворота - 5:1.

Напомним, в первом туре алматинцы уверенно обыграли венгерский "Халадаш" - 4:0, а "Семей" дал бой португальскому "Спортингу", уступив со счетом 6:4.

"Кайрат" и "Спортинг" набрали по шесть очков и 25 октября, определят победителя квартета. У "Семея" и "Халадаша" нет набранных баллов.

Двумя голами обернулся матч Лиги чемпионов в группе "Кайрата" и "Семея"

Добавим, что "Семей" в минувшем сезоне сенсационно выиграл чемпионат Казахстана, прервав гегемонию "Кайрата", которая длилась с 2003 года.