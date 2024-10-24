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Вчера 08:39
 

Раскрыта дата чемпионского боя Алимханулы после ответа Канело

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Раскрыта дата чемпионского боя Алимханулы после ответа Канело ©Top Rank

Британский боксер среднего веса Хамза Шираз (21-0, 17 КО) оставил в соцсетях интригующее послание о своем будущем, передает Vesti.kz.

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Британский боксер среднего веса Хамза Шираз (21-0, 17 КО) оставил в соцсетях интригующее послание о своем будущем, передает Vesti.kz.

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Хамза опубликовал видео со своей тренировки и объявил дату своего возвращения на ринг.

"Вернулся в лагерь, с нетерпением жду 22 февраля! Скоро будет большой анонс!" - написал Шираз.

Добавим, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Шираза с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), владеющим поясом по этой версии. Также ему принадлежит титул IBF. Ожидается, что их бой пройдет в феврале в Лондоне (Англия) или Эр-Рияде (Саудовская Аравия).


Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

Ранее Алимханулы "предложили" провести бой против бывшего абсолютного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО): казахстанец емко высказался о противостоянии.

Не хотел идти в бокс, но сейчас может занять место Головкина. Кто такой Жанибек Алимханулы и почему WBO может лишить его титула?

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где одержал досрочную победу над обязательным претендентом по линии IBF - новозеландцем Андреем Михайловичем (21-1, 13 КО).

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Великобритания

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