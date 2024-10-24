ФИФА удивил своей реакцией на поражения Казахстана в Лиге наций
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает Vesti.kz.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных мира, передает Vesti.kz.
Национальная команда Казахстана в этом месяце провела два матча в Лиге наций: проиграла на выезде Австрии (0:4) и дома уступила Словении (0:1). В данный момент с одним баллом в активе наша команда занимает последнее место в своей группе.
По сравнению с прошлым рейтингом, сборная отыграла две позиции и заняла 107-е место.
На первом месте остается действующий чемпион мира - сборная Аргентины. На второй строчке финалисты мундиаля - команда Франции, а замыкает тройку лучших - победитель Евро-2024 - Испания.
Рейтинг ФИФА от 24 октября 2024 года:
1 (1). Аргентина - 1883.5;
2 (2). Франция - 1859.85;
3 (3). Испания - 1844.33;
4 (4). Англия - 1807.83;
5 (5). Бразилия - 1784.37;
6 (6). Бельгия - 1761.27;
7 (8). Португалия - 1752.68;
8 (7). Нидерланды - 1748.24;
9 (10). Италия - 1729.4
10 (9). Колумбия - 1724.37;
107 (109). Казахстан — 1186.46;
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