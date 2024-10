Глава UFC дал добро на бой Рахмонов - Махачев: но есть условие

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу будущего чемпиона организации в легком весе россиянина Ислама Махачева (26-1), сообщают Vesti.kz.

Уайт заявил, что если Махачев выиграет свой следующий бой, то он обязательно позволит ему сразиться с победителем поединка Белал Мухаммад (24-3) - Шавкат Рахмонов (18-0) за пояс чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Для Ислама это означает путь к двукратному чемпионству.

- Дадите ли вы шанс Исламу Махачеву подраться за чемпионский титул в полусреднем весе, если он победит в следующем поединке?

Dana White has just confirmed that Islam Makhachev will have the ability to move up to 170 after he beats Arman.



Double Champ Season is upon us.



We will become the Greatest of All Time. pic.twitter.com/PMqJZuRhUY