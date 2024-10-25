Историческим результатом закончился матч "Астаны" в Лиге конференций

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались "Астана" и валлийский "Нью-Сейнтс", передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Шрусбери (Англия) и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм остался за номинальными хозяевами. На 40-й минуте полузащитник "Нью-Сейнтс" Рори Холден открыл счет в матче.

После перерыва валлийцы удвоили преимущество. На 78-й минуте Деклан Макманус реализовал пенальти.

Таким образом, "Нью-Сейнтс" одержал историческую победу в Лиге конференций (команда впервые оказалась в основном этапе еврокубков), тогда как "Астана" потерпела первое поражение в турнире.

Напомним, "Астана" стартовала на общем этапе ЛК с домашней победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), а "Нью-Сейнтс" в гостях уступил итальянской "Фиорентине" (0:2).