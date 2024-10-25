Бабаян назвал причины поражения "Астаны" в Лиге конференций
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матчи второго тура общего этапа Лиги конференций против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матчи второго тура общего этапа Лиги конференций против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Встреча команд прошла в Шрусбери (Англия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Таким образом "Нью-Сейнтс" одержал историческую победу в Лиге конференций (команда впервые оказалась в основном этапе еврокубков), а"Астана" потерпела первое поражение в турнире.
"Конечно, мы разочарованы результатом, потому что игра давалась, и мы точно выглядели не хуже, чем соперник. Но для победы нужно реализовывать свои моменты, а их у нас было порядка 6-7.
В первом тайме мы невнимательно сыграли в обороне в 2-3 эпизодах, что привело к пропущенному голу. То же самое можно сказать и по второму тайму – мы имели моменты, но не забили, в итоге пропустили контратаку, пенальти и 0:2.
Повторюсь, у нас были моменты – два раза попали в штангу, не реализовали три выхода один на один. Те ребята, которые сегодня сыгали, конечно, старались, но поплатились за свои же ошибки. Оба пропущенных гола – следствие наших ошибок", - сказал Бабаян.
Напомним, "Астана" стартовала на общем этапе ЛК с домашней победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), а "Нью-Сейнтс" в гостях уступил итальянской "Фиорентине" (0:2).
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