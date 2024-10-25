Чартер мы не можем себе позволить - Бабаян о проблемах "Астаны" в сезоне

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прояснил ситуацию с составом столичной команды на матч второго тура основного этапа Лиги конференций против валлийского "Нью-Сэинтс" (0:2), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

– Удивил ли сегодня соперник?

– Мы готовились, анализировали, понимали, что команда играет в комбинационный футбол. Мы были готовы к этому. Единственно, были проблемы в переходных фазах, где мы сыграли невнимательно, пропустив две контратаки.

– Ваше мнение о назначенном пенальти?

– Мы не смотрели еще повтор, поэтому пока тяжело что-то говорить.

– Вы не привезли 11 футболистов на матч. С чем связано это решение?

– Во-первых, длительный перелет – мы почти день добирались. Чартер мы не можем себе позволить в этом году и нам приходится добираться обычными рейсами с пересадками. Это, конечно, усложняет нам нашу ситуацию, в которой мы находимся, в связи с очень плотным графиком.

Ранее Бабаян назвал причины поражения "Астаны" от "Нью-Сэинтс".