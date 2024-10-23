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Испания
23 октября 23:39
 

Тренер "Атлетико" сотворил историю в Ла Лиге: известны подробности

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Тренер "Атлетико" сотворил историю в Ла Лиге: известны подробности ©x.com/Atleti

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вписал свое имя в историю испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вписал свое имя в историю испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Он стал первым специалистом в чемпионате Испании, которому удалось набрать 1000 очков. Это произошло 20 октября после победы "Атлетико" над "Леганесом" (3:1) в рамках десятого тура Ла Лиги.

На счету "Атлетико" под его руководством 1002 очка. 54-летний аргентинский специалист с 2011 года возглавляет "матрасников".


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