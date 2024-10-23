Тренер "Атлетико" сотворил историю в Ла Лиге: известны подробности

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вписал свое имя в историю испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Он стал первым специалистом в чемпионате Испании, которому удалось набрать 1000 очков. Это произошло 20 октября после победы "Атлетико" над "Леганесом" (3:1) в рамках десятого тура Ла Лиги.

На счету "Атлетико" под его руководством 1002 очка. 54-летний аргентинский специалист с 2011 года возглавляет "матрасников".