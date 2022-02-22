В сборной Казахстана назначен новый тренер. Он бывший капитан и легенда "Кайрата"

Экс-капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Динмухамбет Сулейменов назначен ассистентом главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Сулейменов войдёт в тренерский штаб нового главного тренера сборной Какау. Ранее экс-футзалист уже работал с бразильским специалистом в качестве игрока — как в национальной команде, так и в составе АФК "Кайрат", добившись значительных успехов на клубном и международном уровнях.

Динмухамбет Сулейменов является выпускником актауской футзальной школы. Профессиональную карьеру он начал в 1999 году в МФК "Актау", а в 2001-м дебютировал за сборную Казахстана в матче против Ирана в Тегеране.

В составе АФК "Кайрат" Сулейменов стал десятикратным чемпионом Казахстана, двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, бронзовым призёром чемпионата Европы 2016 года, а также участником чемпионатов мира и Азии. Трижды он признавался лучшим футзалистом Казахстана.

За национальную сборную Сулейменов провёл 100 матчей и является одним из самых результативных игроков в истории команды, уступая по количеству голов лишь Игите и Чингизу Есенаманову. На протяжении многих лет он был капитаном сборной и одним из её ключевых лидеров.

После завершения игровой карьеры Сулейменов работал главным тренером МФК "Каспий", входил в тренерский штаб "Ордабасы", а в настоящее время возглавляет команду "Тараз-Омега".

