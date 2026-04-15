Сборная Казахстана забила четыре гола и обыграла Азербайджан

Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Азербайджана во втором товарищеском матче, прошедшем в Актау, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Альберт Акбаликов, а также отличились Азат Валиуллин и Дамир Каирбай.

Первая контрольная игра команд состоялась 13 апреля в Актау и также завершилась победой подопечных Какау - 9:2.

Напомним, что в начале года Рикардо Камара Собрал (Какау) стал новым главным тренером сборной Казахстана. Бразильский специалист уже возглавлял национальную команду с 2013 по 2018 год. Под его руководством она стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2016 года, что явилось историческим достижением. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Рикардо Фигейро Силву, более известного как Кака, принявшего клуб российской Суперлиги "ИрАэро".