Сборная Казахстана осталась без натурализованного бразильца

Натурализованный бразилец Дуглас Жуниор объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

О своем решении 36-летний игрок сообщил в соцсетях.

"Привет ребята, всё хорошо? Сейчас нахожусь дома, в спокойном состоянии. Сообщаю всем, что мой цикл игрока национальной сборной Казахстана по футзалу заканчивается на этом этапе, не из-за поражения 23-го числа и не из-за того, что мы не прошли на Евро. Это решение я уже давно принял вместе со своей семьёй. Мы решили, что так будет лучше для меня, моей семьи и моей карьеры.

Мы понимаем, что каждому циклу приходит конец. Хочу поблагодарить всех, кто был частью этих 10 лет моей профессиональной и личной жизни. Уверен, что это были лучшие годы карьеры, без сомнений.

Благодарю Какау, который привёз меня в 2014 году, Кайрата Оразбекова, Андрея Мищенко за доверие и приглашение, а также Кака, который продолжил работу со сборной. Отдельное спасибо местным ребятам за тёплый приём.

С первого дня, с дебютного матча против Боснии (4:2), где я забил два гола, я чувствовал, что нас ждут великие моменты. И мы действительно сотворили невероятную историю. Всё это я навсегда сохраню в памяти и сердце.

Но сейчас я завершаю выступления за сборную. Всегда буду болеть за Казахстан. Когда меня спрашивали, доволен ли я карьерой в национальной команде и какого титула мне не хватает — Евро или чемпионата мира, я отвечал: для меня самой большой победой было быть частью этой сборной и роста футзала в Казахстане. Спасибо всем, я всегда с вами. Алга, Казахстан!!!", — написал Дуглас.