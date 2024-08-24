Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана перед ЧМ-2024 по футзалу

Сегодня, 24 августа, сборная Казахстана по футзалу проведет второй товарищеский матч с командой Таджикистана, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнется в 18:00. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 17:50.

Трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, 22 августа сборная Казахстана обыграла Таджикистан со счетом 3:0.

Добавим, что команда Рикардо Кака в рамках УТС сыграет дважды с Ираном в Астане (30 августа и 1 сентября), а 7 сентября примет в Алматы команду Аргентины.

Отметим, что на чемпионате мира, который стартует в сентябре в Узбекистане сборная Казахстана сыграет в одной группе с Испанией, Ливией и Новой Зеландией.