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Казахстан оформил разгром в первом матче перед ЧМ-2024 по футзалу

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Казахстан оформил разгром в первом матче перед ЧМ-2024 по футзалу ©instagram.com/kff_team_futsal

Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана провела первый из пяти товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату-2024 по футзалу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 22 августа, сборная Казахстана провела первый из пяти товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату-2024 по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча с Таджикистаном проходила в Астане и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Отличились Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай.

24 августа команды проведут вторую игру. Также у казахстанской сборной запланированы товарищеские матчи с Аргентиной и Ираном.

ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане. В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Таджикистан также отобрался в финальную часть мундиаля. Его соперниками по группе E станут команды Португалии (действующий чемпион), Панамы и Марокко.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

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