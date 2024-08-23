"Бешикташ" Зайнутдинова выдал безумный триллер в плей-офф Лиги Европы

Стамбульский "Бешикташ" провел первый матч плей-офф Лиги Европы против швейцарского "Лугано", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Швейцарии завершилась боевой ничьей со счетом 3:3. Примечательно, что "Бешикташ" дважды выходил вперед и вел в счете с разницей в два мяча.

На 21-й минуте Жедсон Фернандес забил первый гол турецкого клуба. Впрочем, Уран Бислими на 34-й минуте восстановил равновесие.

В начале второго тайма Фернандеш (52-я минута) вновь отличился, а спустя три минуты Аль-Мусрати сделал преимущество "Бешикташа" еще более комфортным - 3:1.

Тем не менее, швейцарцы нашли в себе силы на камбэк: на 57-й минуте Ренато Штеффен сократил разницу, а на 64-й центральный защитник гостей Габриэл, поразил собственные ворота - 3:3.

Отметим, что полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку "Бешикташа" на матч.