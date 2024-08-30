Прямая трансляция матча сборной Казахстана по футзалу с лучшей командой Азии

Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку к чемпионату мира. В рамках УТС команда проведет очередной товарищеский матч в Астане, передают Vesti.kz

Соперником сборной Казахстана в предстоящей встрече станет сборная Ирана. Эта команда многократно выигрывала Кубок Азии, а также занимала третье место на ЧМ-2016.

Прямая трансляция матча Казахстан - Иран начнется в 15:00 на телеканале Qazsport.

Ранее Казахстан провел два товарищеских матча с Таджикистаном и одержал победы в обеих встречах.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.