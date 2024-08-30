Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Сегодня 07:55
 

Прямая трансляция матча сборной Казахстана по футзалу с лучшей командой Азии

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча сборной Казахстана по футзалу с лучшей командой Азии ©КФФ

Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку к чемпионату мира. В рамках УТС команда проведет очередной товарищеский матч в Астане, передают Vesti.kz 

Поделиться

Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку к чемпионату мира. В рамках УТС команда проведет очередной товарищеский матч в Астане, передают Vesti.kz 

Продолжение
"Снял футболку и сказал пойдем по разу". Экс-игрок "Кайрата" - о конфликте с Кекером
Сегодня 11:57  
Моуринью нашел усиление для "Фенербахче"
Сегодня 16:01  
5 голами закончился матч Казахстана с лучшей сборной Азии
Сегодня 16:33  
Официально! UFC объявил о первом рейтинговом бое Алмабаева
Сегодня 16:50  

Соперником сборной Казахстана в предстоящей встрече станет сборная Ирана. Эта команда многократно выигрывала Кубок Азии, а также занимала третье место на ЧМ-2016. 

Прямая трансляция матча Казахстан - Иран начнется в 15:00 на телеканале Qazsport. 

Ранее Казахстан провел два товарищеских матча с Таджикистаном и одержал победы в обеих встречах.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.

 

Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал ЧМ по футзалу

Реклама

Живи спортом!