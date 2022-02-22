Правило четырех? Почему в сборную Казахстана не взяли лидера из зарубежного клуба

Сборная Казахстана по футзалу ведет подготовку к стыковым матчам отбора на Евро-2026 против Италии. Неожиданно тренерский штаб не включил в состав опытнейшего защитника Лео. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему могло быть принято такое решение.

Выбор главного тренера Пауло Рикардо Кака по составу глобально не удивил. Большинство ключевых игроков на месте, плюс добавились некоторые новые фигуры, которые удачно стартовали в клубном сезоне.

Однако, в списке не оказалось Лео. Этим летом он вернулся из Европы в Бразилию. Там он провел уже шесть матчей за "Фоз Катаратас". Главной причиной отсутствия Лео могло послужить негласное правило, введенное Кака. А именно, тренер предпочитает вызывать не больше четырех натурализованных игроков.

Если исходить из этой теории, то фактически место Лео занял вернувшийся в национальную команду вице-капитан "Кайрата" Эдсон. В плане игрового потенциала Эдсон на данный момент, вероятно, представляется более приоритетной фигурой, ведь он способен дать многое команде с точки зрения креатива. В то время как в обороне у сборной может сыграть связка в лице Дугласа и Биржана Оразова.

Первый матч между сборными Казахстана и Италии пройдёт 18 сентября на выезде в городе Фазано, ответная встреча состоится 23 сентября в Астане.

Стыковые матчи за Евро-2026

В плей‑офф играют восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро‑2026.

Пары плей-офф выглядят так:

Италия - Казахстан

Венгрия — Румыния

Бельгия — Босния и Герцеговина

Грузия — Словакия

Финальная часть чемпионата Европы по футзалу 2026 года пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах — Словении, Латвии и Литве.