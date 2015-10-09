"Ливерпуль" нашел наследника Салаха за 100 миллионов евро

Фланговый вингер "Баварии" Майкл Олисе может вскоре сменить Мюнхен на Ливерпуль - и это уже не просто слухи, сообщают Vesti.kz.

По данным CaughtOffside, 23-летний француз стал приоритетной целью "красных" на ближайшее трансферное окно.

На "Энфилде" рассматривают Олисе как идеального наследника Мохамеда Салаха, чьё будущее всё активнее связывают с переездом в Саудовскую Аравию. Руководство "Ливерпуля" опасается, что уход египтянина может произойти внезапно, и хочет заранее подготовить громкую замену.

В нынешнем сезоне Олисе демонстрирует впечатляющую результативность: четыре матча - четыре гола. Его контракт с "Баварией" рассчитан до 2029 года, а Transfermarkt уже оценивает игрока в солидные 100 миллионов евро.

Интрига в том, решится ли "Ливерпуль" на столь мощный финансовый рывок, чтобы перехватить молодую звезду у мюнхенцев - и начнётся ли на "Энфилде" новая эпоха без Салаха.