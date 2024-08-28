Казахстан решил сыграть с двукратным финалистом Евро перед ЧМ по футзалу
В рамках подготовки к чемпионату мира-2024 в Узбекистане сборная Казахстана по футзалу может сыграть еще один товарищеский матч в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках подготовки к чемпионату мира-2024 в Узбекистане сборная Казахстана по футзалу может сыграть еще один товарищеский матч в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, подопечные Пауло Рикардо Кака на этой неделе проведут две контрольные встречи в Астане против Ирана. Первый матч состоится 30 августа и начнется в 15:00, а второй - 1 сентября в 19:00.
После этого команда вернется в Алматы, где на 8 сентября намечен матч с Аргентиной. Товарищеская игра пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
При этом есть вероятность, что после этого матча Казахстан проведет еще один, заключительный. Его планируется провести в закрытом режиме. Возможным соперником рассматривается национальная команда Украины. Последние, напомним, дважды доходили до финала Евро (2001, 2003).
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Ранее Казахстан провел два товарищеских матча с Таджикистаном и одержал победы в обеих встречах.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане. На групповом этапе Казахстан сыграет против Испании, Ливии и Новой Зеландии.
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