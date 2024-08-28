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КХЛ
Вчера 21:48
 

Техническим поражением обернулся матч первого соперника "Барыса" в КХЛ

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Техническим поражением обернулся матч первого соперника "Барыса" в КХЛ ©ХК "Нефтехимик"

Матч нижнекамского "Нефтехимика" и "Металлурга" в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана завершился техническим поражением магнитогорского клуба, сообщают Vesti.kz.

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Матч нижнекамского "Нефтехимика" и "Металлурга" в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана завершился техническим поражением магнитогорского клуба, сообщают Vesti.kz.

В третьем периоде матча в Магнитогорске серьезную травму получил нападающий хозяев Даниил Вовченко, столкнувшийся с игроком соперников Романом Абросимовым.

Вовченко пришлось покинуть арену на носилках. Судьи не усмотрели нарушения в этом эпизоде, что вызвало протест у главного тренера "Металлурга" Андрея Разина, который увел команду с площадки. В результате хозяевам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

До инцидента "Металлург" лидировал со счетом 2:1 благодаря голам Вовченко и Люка Джонсона. Единственную шайбу у гостей забросил Вячеслав Лещенко.

Напомним, "Нефтехимик" является первым соперником "Барыса" в новом сезоне КХЛ. 4 сентября клубы сыграют в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ Барыс в КХЛ Нефтехимик Металлург

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