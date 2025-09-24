Игита сделал заявление о своем будущем в сборной Казахстана по футзалу

Вратарь и капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита заявил корреспонденту Vesti.kz, что не собирается завершать выступление в национальной команде.

После ответного матча с Италией, в котором Казахстан не смог завоевать путевку на Евро-2026, он ответил на вопрос о своем будущем. По некоторым данным, эта игра могла стать для Игиты последней в форме сборной.

- У нас была задача выиграть. Мы выиграли в основное время. Конечно, хотели разницу в два гола, но не получилось. В серии пенальти проиграли, можно сказать, что это был отдельный матч. Горжусь тем, что мы сделали - весь футзальный мир уважает Казахстан, иногда боялись, и, думаю, что мы так и будем продолжать. Жаль, что так сразу попали на Италию. Жалко проиграть дома. Очень много эмоций, голов, уровень игры высокий мы действительно показали. Дальше нужно вернуться в клуб, играть чемпионат Казахстана, Лигу чемпионов, поднять флаг клуба тоже на международной арене. У нас впереди еще длинный сезон, он только начался.

- Какое у вас решение по сборной?

- Не буду говорить, что заканчиваю. Потому что у меня пока здоровье есть. Ну, если Кака меня вызовет. У меня желание есть. Мне всегда приятно играть за Казахстан, поднимать флаг Казахстана, играть за страну, которая открыла для меня двери, все мне дала в жизни. И минимум - это играть за Казахстан до конца. Не буду экономить силы, буду в каждом матче выкладываться. Не скажу, что заканчиваю. Все зависит от Кака.

Отметим, что Рикардо Кака, главный тренер сборной Казахстана, также заявил, что не станет добровольно подавать в отставку.

Почему не вышли на Евро?

Сборная Казахстана по футзалу по сумме двух игр уступила в противостоянии сборной Италии. В первом матче, который прошел на выезде, команда Кака уступила со счетом 1:2. В ответной игре казахстанцы в основное время выиграли 3:2, сделав таким образом ничью в противостоянии. В итоге все решилось в серии пенальти, где точнее оказалась Италия, забравшая путевку на Евро-2026.

