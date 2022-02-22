Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Казахстана
Сегодня 22:21
 

"Это трагедия". Кака - об отставке и битве Казахстана с Италией за Евро

"Это трагедия". Кака - об отставке и битве Казахстана с Италией за Евро Рикардо Кака (слева) ©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака объяснил поражение в стыках за выход на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Команда Кака уступила в противостоянии сборной Италии. В первом матче, который прошел 18 сентября в Фазано (Италия) хозяева победили со счетом 2:1.

В ответной игре казахстанцы в основное время обеспечили себе преимущество - 3:2. Но, подопечные Кака уступили в серии пенальти - 0:2.

- Первая наша ошибка - не собрать правильные эмоции, концентрацию, отношение в отборочном турнире, где попали якобы в легкую группу. Думали, что она проходная.

Я считаю, что сегодня мы хорошо играли, но самая главная ошибка была на выезде, я о мы там не добились победы.

- Влияет ли этот результат на вашу дальнейшую работу в сборной?

- В первую очередь, этот матч влияет на выполнение задачи. Я не выполнил задачу. Но, я думаю, что у меня здесь не маленькая история. Не вчера я приехал, чтобы за один матч сказать, что все неправильно.

Конечно, это трагедия. Нужна ли смена, это решать руководству. То, что они решат, я приму. Но если бы я пришел полтора года назад и мы бы проиграли эту игру, можно было бы сказать, что надо тренера менять. Но, я думаю, что за семь лет было немало сделано.

