Двумя голами завершился матч сборной Казахстана по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу до 19 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Кыргызстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанцев. Голы забили Нурмухамед Исмаилов и Заур Гайдаржи.

25 января команды там же проведут вторую контрольную игру.

Отметим, что казахстанская сборная (U-19) проводит учебно-тренировочный сбор в Туркестане.

Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака вызвал следующих игроков на УТС:

вратари: Бек Толеген ("Кайрат"), Аскер Наурызбаев ("Байтерек");

полевые игроки: Семен Тарасенко ("Тюмень", Россия), Альазиз Камалов, Алихан Хасен (оба - "Актобе"), Георгий Калачев, Ерасыл Буркитбаев (оба - "Тулпар"), Арлан Тасболат, Заур Гайдаржи, Нурмухамед Исмаилов, Амирлан Казбеков (все - "Аят"), Диас Нышанов ("Ордабасы"), Алимжан Сейтнур ("Жетысу"), Али Айдар ("Алатау"), Альмерек Тилеуберген ("Кайрат").

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