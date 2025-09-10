Вингер "Астаны" Усман Камара впервые за полтора года сыграл за сборную Гвинеи. В сентябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2026 он помог команде набрать четыре из шести возможных очков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о результативности футболиста и шансах его команды побороться за путёвку на мундиаль.

26-летний футболист столичного клуба впервые получил вызов в сборную в марте 2024 года, как раз после перехода в стан "сине-жёлтых". Тогда он принял участие в двух товарищеских играх - с Вануату (6:0) и Бермудами (5:1). В первой игре он забил гол, заработал пенальти и сделал два ассиста.

Но это были лишь товарищеские матчи с далеко не самыми сильными соперниками. И даже такая впечатляющая результативность не стала поводом для дальнейших вызовов Камара в сборную на постоянной основе. Да, он получал вызов в июне прошлого года на стартовые матчи квалификации ЧМ-2026, но остался на скамейке запасных и во встрече с Алжиром (2:1), и в игре с Мозамбиком (0:1). После этого наступило затишье.





Дождался вызова и забил гол

В середине августа Камара впервые за год с лишним получил приглашение в сборную Гвинеи. Он попал в заявку на гостевую игру Чемпионата африканских наций против Алжира (1:1), но на поле так и не вышел.

В этом месяце его вызвали на отборочные матчи ЧМ-2026. 5 числа, наконец, состоялся его дебют в матчах турнирного значения. На 62-й минуте выездной игры с Сомали (3:0) он вышел на замену. Тогда счёт уже был комфортный для гвинейцев - они вели в два гола. В самой концовке, на шестой добавленной минуте, Усман забил гол и установил окончательный результат на табло.

Результативный выход на замену привёл к тому, что тренерский штаб выпустил его и в домашней игре с Алжиром (0:0). Камара появился на поле на 72-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

Тем не менее футболист "Астаны" принял участие в обоих официальных матчах сборной Гвинеи в сентябре, и это уже прогресс для него. Теперь у него большие шансы быть вызванным в команду и в октябре.

Всего за четыре игры в сборной Гвинее он забил два гола и сделал столько же ассистов, а ещё заработал один пенальти. Суммарно он поучаствовал в пяти голах в четырёх встречах.

Камара играет вместе со звездой ЛЧ. У них есть шанс на ЧМ?

Среди товарищей Усмана по сборной выделяется звездный форвард дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси, забивший 13 голов в прошлом сезоне Лиги чемпионов и ставший лучшим бомбардиром турнира. В защите играет Мухтар Диакаби, который уже семь лет выступает в составе "Валенсии".

Группу G единолично возглавляет сборная Алжира (19 очков). Следом идут Уганда и Мозамбик (по 15 баллов), затем Гвинея (11), Ботсвана (9) и Сомали (1). Впереди ещё два тура, и шансов на продолжение борьбы за выход на мундиаль у Камара, Гирасси и компании призрачные.

Напрямую на ЧМ выйдет команда, занявшая первое место в группе. А четыре лучшие команды, занявшие вторые места в шести группах, поборются в плей-офф за то, чтобы сыграть в межконтинентальных стыках. И тут вы понимаете, что даже просто для того, чтобы стать вторыми, Гвинее поможет только чудо.



Им нужно обыгрывать Мозамбик в гостях и Ботсвану дома в октябре. Также им надо рассчитывать, что Уганда и Мозамбик в своих оставшихся матчах не наберут больше двух баллов. Задача очень сложная, ведь конкуренция очень большая.

Но это точно не беда самого Камара, так как он почти не играл в этом отборе. Для него текущий сентябрьский опыт - уже большой праздник. Да и не стоит забывать, что ему только 26 лет, и у него ещё будут шансы закрепиться в команде и побороться за выход на другой крупный турнир в будущем.



Отметим, что в этом сезоне Усман провёл 26 матчей за "Астану" во всех турнирах. В них он забил девять голов и сделал пять ассистов. За два неполных сезона в клубе он стал обладателем Кубка лиги, а ещё сыграл на общем этапе Лиги конференций в прошлом году. На финише этой кампании "Астана" продолжает борьбу за чемпионство в КПЛ.

Следующий матч Камара может провести уже в воскресенье, 14 сентября. "Астана" в 23-м туре КПЛ примет на своём поле "Елимай".

Фото: IG/feguifootofficiel©️