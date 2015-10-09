Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 12:25
 

Лидер "Астаны" забил за африканскую сборную

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Астаны" забил за африканскую сборную ©Усман Камара, фото федерация футбола Гвинеи

Сборная Гвинеи продолжает уверенное выступление в отборочном турнире ЧМ-2026. В 7-м туре команда без особых проблем обыграла Сомали со счётом 3:0, один из мячей оформил вингер "Астаны" Усман Камара, передают Vesti.kz

Поделиться

Сборная Гвинеи продолжает уверенное выступление в отборочном турнире ЧМ-2026. В 7-м туре команда без особых проблем обыграла Сомали со счётом 3:0, один из мячей оформил вингер "Астаны" Усман Камара, передают Vesti.kz

Полузащитник "Астаны" Усман Камара начал матч на скамейке, но вышел на поле на 62-й минуте и сумел отличиться. На 90+3-й минуте хавбек забил третий мяч, закрепив разгром гостей. 

Это дебютный гол Камара за свою сборную в официальных матчах. 

Камара пополнил состав "Астаны"в начале 2024 года, перейдя из тбилисского "Динамо" за 350 тысяч евро. В нынешнем сезоне КПЛ вингер оформил восемь голов и шесть голевых передач в 21 матче. 

 

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 127 человек

Реклама

Живи спортом!