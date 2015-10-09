Лидер "Астаны" забил за африканскую сборную

Сборная Гвинеи продолжает уверенное выступление в отборочном турнире ЧМ-2026. В 7-м туре команда без особых проблем обыграла Сомали со счётом 3:0, один из мячей оформил вингер "Астаны" Усман Камара, передают Vesti.kz.

Полузащитник "Астаны" Усман Камара начал матч на скамейке, но вышел на поле на 62-й минуте и сумел отличиться. На 90+3-й минуте хавбек забил третий мяч, закрепив разгром гостей.

Это дебютный гол Камара за свою сборную в официальных матчах.

Камара пополнил состав "Астаны"в начале 2024 года, перейдя из тбилисского "Динамо" за 350 тысяч евро. В нынешнем сезоне КПЛ вингер оформил восемь голов и шесть голевых передач в 21 матче.