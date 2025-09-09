В Испании опровергли последние слухи о возможном назначении Зинедина Зидана главным тренером "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, французский специалист не рассматривает вариант с турецким клубом и не ведёт переговоров с его руководством.

Отмечается, что бывший наставник мадридского "Реала" готовится к другому шагу в карьере - работе со сборной Франции. В данный момент команду возглавляет Дидье Дешам, однако в последние месяцы Зидан тщательно анализирует деятельность Федерации футбола Франции и работу национальной команды.

Напомним, Зидан руководил "Реалом" с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его началом "Королевский клуб" трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок страны.