После Моуринью - Зидан?! Турецкий гранд готовит громкое назначение

Стамбульский "Фенербахче" близок к сенсационному назначению - клуб достиг предварительной договорённости с бывшим наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sabah Spor.
По данным источника, легендарный француз готов возглавить турецкий клуб после финального согласования условий контракта и заработной платы.
Напомним, что в конце августа "Фенербахче" расстался с Жозе Моуринью, и именно его место на тренерском мостике теперь может занять Зидан.
В активе Зизу два периода работы с "Реалом" (2016–2018 и 2019–2021), за которые он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды поднимал над головой Суперкубок страны.
💥 FENERBAHÇE'DE ZIDANE BOMBASI!— Sabah Spor (@sabahspor) September 6, 2025
Yaptığı transferle kadro değerini zirveye taşıyan yönetim, Zinedine Zidane ile ön anlaşma sağladı.
Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.
📰 Uğur Çem / Sabah Spor ÖZEL pic.twitter.com/ttpkM3HEWU
Реклама