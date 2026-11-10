Зидан принял неожиданное решение по сборной Франции

Защитник немецкого "Вольфсбурга", выступающего во второй Бундеслиге, Саэль Кюмбеди впервые получил вызов в основную сборную Франции, передают Vesti.kz.

Дебютант заменит травмированного Калюлю

Об этом сообщила пресс-служба национальной команды. Главный тренер французской сборной Зинедин Зидан включил 20-летнего защитника в заявку на ноябрьские матчи после того, как из-за повреждения выбыл футболист туринского "Ювентуса" Пьер Калюлю. У футболиста "Ювентуса" диагностирована травма икроножной мышцы.

Для Кюмбеди это первый вызов в главную команду Франции. Ранее он представлял страну исключительно на юношеском и молодёжном уровнях.

Франция проведёт два матча в Лиге наций

В ноябре французам предстоят встречи с Италией (13 ноября) и Турцией (16 ноября) в рамках Лиги наций.

После четырёх туров сборная Франции лидирует в группе A, набрав 10 очков.

Ранее Зидан вынес вердикт Мбаппе в сборной Франции.

Зидан объявил решение по сборной Франции