Зидан отказался возглавить сборную из топ-105 рейтинга ФИФА и выбрал другую

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана по футболу, сообщают Vesti.kz.

По информации PM Arena, сборная Таджикистана сделала предложение 53-летнему французскому специалисту, но тот "вежливо отказался".

Отмечается, что у Зидана уже есть договоренность со сборной Франции, которую он должен возглавить после чемпионата мира-2026.

Таджикистан занимает 103-е место в рейтинге ФИФА - весь состав сборной (на Transfermarkt) стоит 7,8 миллиона евро, тогда как у Франции – 1,36 миллиарда евро.





Напомним, Зидан дважды тренировал "Реал" — с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021-й. Под его руководством мадридский клуб завоевал 11 трофеев, в том числе три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

После ухода из "Реала" француз нигде не работал.

