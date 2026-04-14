Зидан готовит чистку в новой команде: громкие имена под угрозой

В сборной Франции по футболу назревают серьёзные перемены, и есть шанс, что после чемпионата мира 2026 года команду может возглавить Зинедин Зидан, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, этот сценарий уже давно обсуждается внутри федерации, и приход легендарного тренера будет означать не просто смену наставника, а полноценную перезагрузку команды.

Зидан не намерен продолжать прежний курс – он готов выстраивать собственный проект с нуля.

Кто рискует потерять место в сборной Франции?

Речь идёт о серьёзной перестройке состава: среди возможных уходов из сборной фигурируют сразу несколько громких имён.

Один из них – защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди. Его позиции в сборной уже пошатнулись, и, как пишет источник, в новом проекте Зидана он не рассматривается как ключевой игрок.

Под вопросом и будущее центрального полузащитника итальянского "Милана" Адриена Рабьо. Несмотря на его стабильное присутствие в составе в последние годы, он может не вписаться в требования нового тренера.

Отдельно стоит вопрос по Н’Голо Канте, который сейчас выступает за турецкий "Фенербахче". Здесь дело не столько в его уровне, сколько в возрасте: Зидан намерен омолодить состав и постепенно перейти к новому поколению игроков.

Как отмечает источник, это не отдельные решения, а часть общей стратегии. Зидан хочет собрать сборную, которая будет соответствовать современному футболу: динамичную, интенсивную и с потенциалом на несколько крупных турниров вперёд.





Тренерский опыт

Зинедин Зидан – один из самых успешных наставников современности, добившийся выдающихся результатов с мадридским "Реалом" в периоды с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов.

Кроме того, он дважды приводил клуб к победе в Ла Лиге, а также завоевал по два Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира. Всего за три с половиной сезона Зидан выиграл 11 трофеев со "сливочными".

Ранее стало известно, что Зидан отказался возглавить сборную, входящую во вторую сотню рейтинга ФИФА.