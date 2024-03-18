Зайнутдинов захотел обрадовать страну в матчах Лиги наций

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Вчера 20:28
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Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов в интервью Sport Plus Qazaqstan высказал свое мнение о предстоящих матчах в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

"У Греции много хороших футболистов, которые выступают в "Ливерпуле", "Трабзонспоре". Все играют в хороших чемпионатах, так что будет тяжело. Если бы играли дома при своих трибунах, нам было бы легче. Конечно, для нас эти два матча - самые важные в истории. Есть надежда, хочется порадовать страну. Мы от себя приложим максимум усилий, и я надеюсь, что наши казахи полетят в Грецию и поддержат нашу команду", - заявил Зайнутдинов.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Бешикташ ФК Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Лига наций

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