Сколько миллиардов заработает сборная Казахстана за выход на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу впервые в истории может пробиться на чемпионат Европы, сообщают Vesti.kz. Tengri Sport подсчитал, какую сумму принесет успешное выступление национальной команды в плей-офф Лиги наций.

Союз европейских футбольных ассоциаций предусмотрел выплаты бонусов всем странам - участницам главного турнира Старого Света.

"В общей сложности между участвующими ассоциациями будет распределен 331 миллион евро. Эта сумма такая же, как и для Евро-2020, но на 30 миллионов евро больше, чем на Евро-2016", - написано в документе УЕФА, который отражает бюджет на сезон 2023/2024.

УЕФА распределит эту сумму между всеми странами-участницами в зависимости от результата. Так, за каждую победу предусмотрен бонус в размере 1 миллиона евро, а за каждую ничью - 500 тысяч евро.

Причем даже при трех поражениях на групповом этапе участник континентального первенства получит гарантированную выплату за участие в размере 9,25 миллиона евро (около 4,5 миллиарда тенге).

В случае выхода из группы команды продолжат получать бонусы за квалификацию.

Квалификация в 1/8 финала: 1,5 миллиона евро.

Выход в четвертьфинал: 2,5 миллиона евро.

Выход в полуфинал: 4 миллиона евро.

Участники, занявшие второе место, получат дополнительную выплату в размере 5 миллионов евро.

Чемпионы Европы 2024 года получат дополнительную выплату в размере 8 миллионов евро.

Максимальная сумма, которую может получить команда-чемпион, если она выиграет все три матча своей группы, составляет 28,25 миллиона евро (13,8 миллиарда тенге)", - сообщается на сайте UEFA.

Таким образом, сборная Казахстана в случае выхода на чемпионат Европы гарантированно получит 4,5 миллиарда тенге и сможет побороться за сумму в 13,8 миллиарда тенге.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Фото: UEFA©