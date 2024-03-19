Будут "бить палками"? Казахстан узнал цену поражения от Греции за путевку на Евро-2024

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев поделился мнением о предстоящем матче сборной Казахстана по футболу с командой Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Если мы добрались до стадии плей-офф, то все понимают, что шансы есть. Все состоит из одной игры, в которой может случится что угодно. Один быстрый гол от наших ребят может перевернуть весь план греческой сборной. Давления будет больше у греков, нежели у нас. Мы будем раскрепощенными, так как игроков никто не будет "бить палками" за проигрыш. Все понимают, что парни сами сделали этот результат и им не будет стыдно. Самое главное - выстроить правильную стратегию на игру несмотря на факторы, которые будут против нас: гостевая игра и греческие фанаты. За 90 минут можно выложиться по-максимуму и добиться положительного результата", - сказал Алиев в интервью Meta-ratings.kz.