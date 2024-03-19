Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе

"Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе
©КФФ

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Давид Есимбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему бросил карате ради футбола, чем обусловлен его переход в российский клуб "Черноморец" и где он хочет построить карьеру. 

- Давид, сейчас ты расположении молодежной сборной Казахстана. Как проходит подготовка? 

- Все отлично, подготовка идет полным ходом. Игра с Шотландией очень ответственная. На днях провели товарищеский матч с "Кайратом", наигрывали связи. 

- В молодежной сборной произошла смена старшего тренера, как отличаются стиль работы Константина Горовенко и Кайрата Нурдаулетова? 

- В плане игры мы сейчас действуем в три центральных полузащитника, при Кайрате Жумабековиче играли в два. При нынешней схеме нагрузка на полузащитников более равномерная, а когда два игрока в центре, там больше работы на них выпадает. 

- Расскажи, как футбол появился в твоей жизни?

- Начал заниматься футболом в 10 лет, в городе Текели, мой первый тренер - Сагимов Канат Садвакасович, у него была своя секция и он позвал меня. В 2017 году я перешел в "Жетысу", начал с футбольного центра и дошел до главной команды. 

- Ты занимался другими видами спорта, кроме футбола? 

- Да, до футбола я ходил пять лет на карате. Но потом были каникулы, решил сходить в футбольную секцию, втянулся. Потом примерно еще месяц ходил на карате, должен был ехать на чемпионат Азии, но отказался и сказал, что буду играть в футбол. 

Применял ли навыки карате в футболе? Нет. Но пластика из карате чуть помогла мне в футболе, есть растяжка, только так это отразилось. 

- В прошлом году ты дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Алмас Кулшинбаев при котором ты тогда играл говорил, что изначально у тебя были проблемы с психологией и физикой. 

- Да, это действительно так. В плане психологии он работал со мной еще в 2022-м, когда мы играли в первой лиге. Я был очень слаб в плане психологии, сразу расстраивался, злился, психовал, Алмас Жаканович действительно мне помог тогда, я при нем окреп, как физически, так и психологически. 

Красные карточки? Нет, их не было, но я часто допускал простые ошибки в ситуациях, где не должен был терять мячи. Жаканович всегда говорил: "Холодная голова, горячее сердце", вот это я запомнил. 

- Прошлый сезон для тебя был первым на уровне КФЛ, как ты его оцениваешь? 

- Он получился скомканным. Было много как хороших, так и грустных моментов. Во второй половине я практически не играл в клубе, но зато впервые получил вызов в молодежную сборную, для меня это было большой честью. 

- Тот факт, что ты выпал из состава "Жетысу" - это из-за смены тренера и ухода Кулшинбаева? 

- Да, новый тренер больше акцентировался на результате, нежели на развитии молодежи. 

- Зимой ты ездил на просмотр в кипрский "Арис". Как это было? 

- Там все очень на высоком уровне, даже тренировочный процесс, видно, что команда борется за чемпионство. Тренерский штаб очень хороший, все объясняли. Но был языковой барьер, процесс шел на английском языке, но мне помогали, объяснили на русском. Мне все понравилось, для меня это новый мир. 

Нагрузки Шпилевского? Да, конечно, сразу ощутил разницу по сравнению с "Жетысу", это небо и земля. Постоянный прессинг, потеря - сразу контрпрессинг, первые дни было тяжело привыкнуть, ты должен быстро перемещаться, принимать решение. 

- Перед отъездом из "Ариса" у тебя был разговор со Шпилевским относительно будущего? Они тебя еще будут рассматривать? 

- Алексей Николаевич сказал, что надо набраться опыта, но надеюсь, что я еще вернусь в "Арис", я мотивирован для этого. 

- Вскоре ты перешел в российский "Черноморец", чем обусловлено это решение? 

- Хотел играть за рубежом и выйти из зоны комфорта. Хочу попробовать что-то новое, будет больно и тяжело, но там я вижу рост. 

- Как проходит твоя адаптация к команде, городу, быту? 

- В команде изначально было тяжеловато, одному сложно, но сейчас все хорошо, тренерский штаб поддерживает и верит в меня. Мне все нравится, команда хорошо относится, с ребятами уже общаюсь, подружились. 

Если говорить о городе, то все нормально, там все тихо, как у меня в Талдыкоргане. 

- Ты пока не играл в официальном матче, но был в заявке в игре с тульским "Арсеналом". Что заметил со стороны в плане игры?

- Играют в быстрый, силовой футбол. Если сравнивать с Казахстаном, то там даже чуть быстрее. 

- В "Арсенале" играет Александр Зуев, с ним удалось пообщаться? 

- Нет, мы не знакомы лично. Просто поздоровались. 

- Ты подписал длительный контракт с "Черноморцем", почему? 

- Там команда достаточно перспективная, сейчас необходимо выполнить задачу и дальше расти. И нравится тренерский штаб, тот стиль, который они прививают. 

- Тренер "Черноморца" Вадим Гаранин, чаще всего о нем говорят, как о человеке, которому нравится работать с молодежью и его стиль игры заточен под владение мячом. Ты это увидел? 

- Да, это реально так. Схема очень интересная, ромб в середине поля, насыщаем центр. Интересный футбол, энергозатратный, опять же с применением прессинга. 

- У тебя европейский агент, это не совсем типично. Как вы начали сотрудничать? 

- В 2022-м году мы познакомились в Турции на сборах, с тех пор работаем. Когда мы изначально разговаривали, он спросил, чего я хочу  - я сказал, что для меня в приоритете Европа. 

- Представим ситуацию, что тебя пригласит топ-клуб Казахстана на солидный контракт и в то же время у тебя на столе будет скромное предложение от среднего чешского клуба, что выберешь? 

- Для меня играть в Европе важнее, я бы отказался от топ-клуба Казахстана. 

- Мне рассказывали, что ты довольно много читаешь. 

- Стараюсь. Читаю много разного - про психологию, классику, финансы. Это лично моя прихоть, никто не влиял в этом плане. Последняя книга, которая впечатлила - "Алхимик" Пауло Коэльо. Кстати, книги мне тоже помогли окрепнуть психологически. 

В марте сборная Казахстана U-21 проведет два матча в рамках квалификации Чемпионата Европы 2025 года: 21 марта казахстанцы на выезде сыграют против Шотландии. Игра состоится в городе Пейсли, на стадионе "Сент-Миррен Парк". Начало встречи – в 23:55.

26 марта подопечные Константина Горовенко сыграют против сборной Венгрии U-21. Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало игры запланировано на 19:00.

Фото: КФФ©, ФК "Жетысу"©, ФК "Черноморец"©

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Жетысу ФК КПЛ Казахстанцы за границей Футбол Россия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:31
Казахстан(футбол)
©КФФ "Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе
Сегодня , 08:30
Казахстан(футбол)
©UEFА От провалов до триумфов: как казахстанские сборные и клубы играли против греческих соперников
Вчера , 16:14
Казахстан(футбол)
©IG/tsimikas21 Яркие бомбардиры и звездные защитники. Кого надо опасаться в составе сборной Греции?
17 марта, 23:05
Казахстан(футбол)
©КФФ Самый эффективный нападающий сборной Казахстана дебютировал в европейском чемпионате
17 марта, 22:37
Казахстан(футбол)
©fotbolti.net "Тобол" хотел подписать нападающего сборной Исландии
17 марта, 22:00
Казахстан(футбол)
©КФФ Воспитанник "Кайрата" забил феноменальный гол в Кубке Казахстана
17 марта, 21:30
Казахстан(футбол)
©facebook.com/ethnikiomada Капитан сборной Греции высказался о матче с Казахстаном
17 марта, 19:00
Казахстан(футбол)
©КФФ "Если будет предложение - посмотрим". Оразов - о матче с Грецией и трансфере в Европу
17 марта, 18:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" "Зенит" намерен обсудить будущее Алипа с его агентами
17 марта, 17:00
Казахстан(футбол)
©КФФ Зайнутдинов сыграет на позиции Алипа в матче с Грецией - источник
15 марта, 20:07
Казахстан(футбол)
©IG/vangelis_pavlidis В Греции рассказали о своем "Бензема" и раскрыли тактическую схему на игру с Казахстаном
15 марта, 17:49
Казахстан(футбол)
©КФФ "Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому
15 марта, 15:49
Казахстан(футбол)
©КФФ Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
15 марта, 13:35
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?
14 марта, 20:38
Казахстан(футбол)
©facebook.com/fkbabrungas В Европе объявили о трансфере казахстанского нападающего
14 марта, 18:00
Казахстан(футбол)
©instagram.com/fcaqsu Футбольный клуб в Казахстане могут закрыть
13 марта, 17:59
Казахстан(футбол)
©instagram.com/dornyromero23 Занимался бейсболом и зажег в Кубке Либертадорес. У "Актобе" новая сила в атаке
13 марта, 16:37
Казахстан(футбол)
©КФФ Футбольный турнир "Жулдыз" среди девочек прошел в Алматы
13 марта, 16:11
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" Плюс Абикен и легионеры. У "Ордабасы" самый конкурентный состав в чемпионате Казахстана
13 марта, 10:03
Казахстан(футбол)
©КФФ Без Зайнутдинова и Аймбетова. Превью необычного матча Казахстана перед супербитвой за Евро
13 марта, 09:07
Казахстан(футбол)
©КФФ Когда Зайнутдинов и "легионеры" присоединятся к сборной Казахстана? Впереди матч за Евро-2024
12 марта, 16:11
Казахстан(футбол)
©КФФ Травмы и невостребованность. Кто из опытных игроков может завершить карьеру в сборной Казахстана
12 марта, 11:48
Казахстан(футбол)
©КФФ Резерв "Астаны" и талант из России. Кого отцепили из сборной Казахстана на матч за Евро-2024
11 марта, 18:10
Казахстан(футбол)
©КФФ В сборную Казахстана вызвали нового нападающего
11 марта, 13:38
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Будущий лидер "Кайрата"? Адиев нашел нового опорника для сборной Казахстана
10 марта, 15:12
Казахстан(футбол)
©КФФ Тагыберген, Исламхан и другие: на каких автомобилях ездят казахстанские футболисты?
10 марта, 14:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Цанчжоу" Георгий Жуков поучаствовал в первой победе своего клуба в новом сезоне
10 марта, 12:00
Казахстан(футбол)
©КФФ "Хотим попасть в историю". В сборной Казахстана поделились настроем на Грецию
9 марта, 23:30
Казахстан(футбол)
©КФФ "Для меня дилетанты те, кто говорят играть в атаку ". Адиев - о стиле сборной Казахстана
9 марта, 23:01
Казахстан(футбол)
©ФК "Тюмень" Футболист российского клуба заявил о желании выступать за сборную Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus