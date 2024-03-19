В Европе вынесли вердикт сборной Казахстана на матч с Грецией

Белорусский журналист Владислав Татур высказался о предстоящем матче сборных Казахстана и Греции в полуфинале плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

В частности, эксперт оценил состав греков, а также шансы казахстанцев на успех в этом противостоянии.

"Я посмотрел на состав сборной Греции и совершенно не впечатлился. Но из того, что мы знаем всегда, это будет очень организованная команда, которая может сыграть прагматично. Но в целом там нет таких ярко выраженных звезд, которых мы можем вспомнить в прошлом, которые играли в топ-клубах... По сути, главная звезда там - это Цимикас из "Ливерпуля", который на протяжении всех своих лет на "Энфилде" - бэкап для Робертсона на позиции левого защитника. Игрок качественный, но тем не менее. То есть, при всем уважении к грекам, это заслуженная футбольная нация - ровно 20 лет назад она выигрывала чемпионат Европы, но сейчас это не праймовые греки и там не так много футболистов, на которых мы можем обратить наше внимание. У сборной Казахстана шансы, безусловно, есть, и нужно за них цепляться", - сказал Татур в интервью Youtube-каналу "Дай пробью!".

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Матч Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах.

Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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