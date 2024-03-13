Когда Зайнутдинов и "легионеры" присоединятся к сборной Казахстана? Впереди матч за Евро-2024

Большинство футболистов, вызванных Магомедом Адиевым на ближайший сбор национальной команды Казахстана, уже вовсю тренируются в Дубае (ОАЭ). На носу товарищеский матч со сборной Туркменистана (14 марта), а дальше - финальная часть подготовки к стыковым играм за выход на Евро-2024.

Но не все вызванные игроки присоединились к команде к текущему моменту, и отсутствующие не сыграют в товарищеской встрече с Туркменистаном. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, когда лидеры национальной команды окажутся в расположении сборной перед важнейшими матчами в истории.

Еще в этом ряду мог быть полузащитник тульского "Арсенала" Александр Зуев. Однако футболиста отпустили в расположение национальной команды несмотря на то, что он пропустит следующий матч "Арсенала".

Все, кроме Алипа, могут сыграть 21 марта с Грецией. Ключевой защитник не примет участия в матче из-за дисквалификации. Но он сможет сыграть во второй игре, 26 марта. Это будет либо финальный гостевой матч с победителем пары Грузия - Люксембург (если пройдут Грецию), либо товарищеская встреча с проигравшей командой из этой пары (если не пройдут Грецию). Поэтому Алип практически точно получит игровую практику в составе сборной.

Несмотря на это, Алип присоединится к сборной раньше всех остальных из этой четверки. Ему осталось сыграть один матч за "Зенит", после чего он отправится в расположение национальной команды. Сегодня, 13 марта, питерцы проведут ответный четвертьфинальный матчпути РПЛ с московским "Динамо"

В конце ноября 2023 года они встречались в Москве, и тогда хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Федор Смолов. Теперь команде Алипа необходимо реваншировать это поражение и пробиться в полуфинал пути РПЛ.

В принципе, если Алип вылетит в Дубай сразу после матча с "Динамо", то окажется в расположении сборной завтра, 14 марта. Но вряд ли он будет готов сразу же выйти на поле в спарринге с Туркменистаном.

Следующими из своих клубов отправятся в сборную легионеры турецкой Суперлиги - Зайнутдинов и Аймбетов. Команды обоих должны провести по одному матчу в субботу, 16 марта.

"Бешикташ" на своем поле примет "Антальяспор". Сейчас команда Зайнутдинова занимает четвертое место, а соперники находятся на восьмой строчке. Будет интересно посмотреть, появится ли казахстанец в стартовом составе после не очень удачного опыта игры на позиции полузащитника в позавчерашней встрече против "Газиантепа" (0:2). В прошедшем матче он был заменен уже в перерыве.

Что касается "Аданы Демирспор", в составе которой выступает нападающий Аймбетов, то эта команда на своем поле примет "Сивасспор". Любопытно, что клуб казахстанца занимает десятую строчку в таблице чемпионата Турции, а "Сивасспор" - девятую, опережая соперников лишь на два пункта.

Поможет ли Аймбетов одержать победу и опередить в таблице "Сивасспор"? Узнаем уже в субботу вечером (16 марта). Но в последних трех матчах команды он отыграл суммарно меньше 40 минут, один раз оставшись на скамейке запасных до конца встречи.

Уже 17 марта Зайнутдинов и Аймбетов могут присоединиться к сборной. Но ввиду того, что сборы в Дубае завершатся уже 18 числа, вполне вероятно, что они встретятся с партнерами по команде уже в Греции.

Что касается форварда израильского "Хапоэль Беэр-Шева" Артура Шушеначева, то он не попал даже в расширенный список тренера сборной Казахстана.

Фото: ФК "Зенит", ФК "Бешикташ"©️