В сборную Казахстана вызвали нового нападающего

Тренерский штаб сборной Казахстана принял решение относительно атакующей линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Место форварда "Астаны" Рамазана Каримова на этот сбор займет игрок "Елимая" Иван Свиридов. В КФФ отмечают, что представитель столичного клуба получил травму. Нападающий молодежной сборной Казахстана готовился к играм отбора ЧЕ-2025 в составе команды Константина Горовенко, но на днях должен прибыть в расположение национальной команды, которая проходит сбор в Дубае.

Свиридов в прошлом году выступал в "Шахтере", в составе которого забил семь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока два матча в составе "Елимая".

Напомним, 21 марта в Афинах сборная Казахстана сыграет с Грецией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.