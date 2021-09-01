Зайнутдинов и Жуков в старте? Какой состав может выбрать Байсуфинов на матч Казахстана с Украиной

Сегодня, 1 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины. Корреспондент Vesti.kz предположил, какой состав на эту игру изберет Талгат Байсуфинов.

Вероятно, казахстанский специалист не будет отходить от привычной схемы с тремя центральными защитниками. Тем более, что в игре с Украиной в Киеве она поспособствовала ничьей - 1:1.

В воротах, скорее всего, место займет голкипер "Кайрата" Стас Покатилов. Хотя нельзя сбрасывать со счетов вратаря "Шахтера" Игоря Шацкого.

Трио центральных защитников, возможно, составят Нуралы Алип ("Кайрат"), Сергей Малый ("Тобол"), Темирлан Ерланов ("Актобе"). Кроме них, в обойме Байсуфинова есть игроки того же профиля: Абзал Бейсебеков ("Астана"), Юрий Логвиненко ("Актобе"), Александр Марочкин ("Тобол") и Алибек Касым ("Кызыл-Жар").

На месте латералей слева видится Руслан Валиуллин из "Тобола", а справа Марат Быстров из грозненского "Ахмата".

В опорной зоне полузащиты, вероятно, выйдут Асхат Тагыберген ("Тобол") и Владислав Васильев ("Андижан", Узбекистан).

Ближе к атаке, наверное, сыграют Серикжан Мужиков и Азат Нургалиев (оба из "Тобола"). Нельзя также не учитывать приглашение в национальную команду полузащитника польской "Вислы" Георгия Жукова.

Роль форварда может достаться Бахтиеру Зайнутдинову из московского ЦСКА или нападающему "Астаны" Абату Аймбетову.

Напомним, матч пройдет в Нур-Султане. Начало - в 20:00. Накануне стало известно о том, что наставник сборной Казахстана, переболевший коронавирусом, сдал отрицательный ПЦР-тест. До этого Байсуфинов был изолирован от команды и руководил тренировочным процессом онлайн.

"Уверен, что Байсуфинов будет с нами". Ассистент главного тренера сборной Казахстана - о матче против Украины

Отметим, что 4 сентября национальная команда проведет выездной поединок с Финляндией, а через три дня встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной.

Фото: КФФ©

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