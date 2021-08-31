"Уверен, что Байсуфинов будет с нами". Ассистент главного тренера сборной Казахстана - о матче против Украины

Ассистент главного тренера сборной Казахстана по футболу Игорь Свечников рассказал о подготовке команды к важному матчу отборочного цикла чемпионата мира-2022 против гостей из Украины. Особое внимание было уделено отсутствию главного тренера Талгата Байсуфинова, который ранее сдал положительный тест на коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- По состоянию Талгата Маруановича вы уже все знаете. Он сейчас находится в том состоянии, когда готов и хочет управлять командой. Мы сегодня сдавали тесты, как положено, по всем стандартам УЕФА. Мы ждем ответ ближе к вечеру, и я уверен, что главный тренер будет с нами. Он с нами на связи 24 часа в сутки.

- А если будет положительный тест?

- Я думаю, что вопрос решится. Уверен в этом. Потому что он переболел, и мы уже работали, все было нормально. Бывает такое, что какой-то срок времени тесты продолжают показывать положительные результаты. Никаких проблем не должно возникнуть.

- Будут ли заготовки со стандартных положений?

- Я думаю, что те наработки, которые мы готовили по стандартам, я думаю, что мы способны их создавать и реализовывать. Будем надеяться, что создать все это нам удастся.

- Все ли футболисты здоровы?

- В составе сборной у нас вызваны футболисты, которые на сегодняшний день в строю. Сейчас на тренировке отработаем, определим все, еще раз это подтвердим. Команда не сразу собралась в полном составе, потому что некоторые играли в еврокубках за свои клубы. Им мы давали работу восстановительного плана. Сейчас все в одних кондициях. Будем надеяться, что все готовы.

- Насколько велика вероятность того, что Зайнутдинов сыграет завтра?

- У нас всегда любят задавать этот вопрос. Понятно, что это футболист топового уровня, и многих этот вопрос интересует. У него была травма, он ездил на лечение. Сейчас он полностью здоров, его не беспокоят те травмы. Есть определенная программа, которую он выполняет. Потихоньку он подходит к оптимальным кондициям. Я думаю, завтра мы будем его использовать. Насколько - определим позже.

- Почему в сборной нет Щеткина? Почему вместо него был вызван именно Аймбетов?

- Изначально Алексей был у нас в списке, но он выступает в России и получил травму в клубе. Мы связывались с руководством его команды, докторами. Получилось так, что он получил травму и не сможет помочь нам. Поэтому был вызван Аймбетов, тем более, они играют на одной позиции.

- Почему не вызван в сборную Байтана, проводящего хороший сезон?

- За Бауыржаном мы следим постоянно, контролируем, мониторим, в каком он состоянии и сколько играет. Мы его со счетов не сбрасываем, он у нас в расширенном списке и готов в любой момент приехать в сборную. Все те, кто в расширенном списке, - они с нами на связи и ждут своего шанса.

- Жуков был вызван в последний момент...

- В футболе в любой момент может что-то произойти, поэтому для этого и существует расширенный список из игроков, на которых мы сможем положиться. Жуков играет в хорошем чемпионате, по международным меркам. Почему мы его вызвали сейчас? Мы были с ним на связи, у него были определенные проблемы со здоровьем. Он не смог из-за этого по регламенту выходить играть и не был задействован в сборной. Теперь он был с нами на связи и сам сказал, что работал в общей группе уже две недели. Он готов играть, и это хороший футболист. А что касается его высказываний, то я скажу, что нам нужен исполнитель, который может выйти и доказать, чего он стоит. В первую очередь мы смотрим на его игровую форму.

- У сборной Украины сменился тренер. Как это повлияло на вашу подготовку?

- Смену тренеров мы уже как-то затрагивали. Мы не можем понять, плюс это для нас или же нет. То, что Украина - квалифицированная команда, сомнений нет. Петраков уже доказал себя в юношеском футболе. Теперь некогда молодые футболисты, работавшие с ним, могут доказать свой уровень уже на взрослом уровне. Нужно готовиться и делать это очень серьезно.

- Готов ли к игре Таттыбаев?

- Мы весь сезон отслеживаем игроков, которые находятся в расширенном списке, и Айдос не является исключением. В еврокубках он уже показал, что достоин вызова в сборную. Мы даем возможность и шанс любому игроку, и это нормальное явление.

- Исламхан поддерживает команду?

- Исламхана мы вызывали на прошлый сбор, он был с нами, общался с командой. Он постоянно на связи, поддерживает ребят.

- Болельщики будут завтра на трибунах. Что скажете об этом?

- Это большой плюс. Из-за пандемии болельщики еще больше хотят быть рядом с командой, а для нас и ребят это стимул. Игра - для болельщиков, и все прекрасно это понимают. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы показать хороший футбол.

- Какой результат будет приемлемым?

- Любой положительный результат. Мы играем с командой, которая не так давно участвовала на Евро, и дошли там очень высоко. С такими соперниками достойно и приятно играть.

Напомним, что предстоящая игра станет для сборной Казахстана третьей в отборочном цикле, а для украинской дружины - четвертой. Матч, который пройдет на стадионе "Астана Арена" в среду, 1 сентября, начнется в 20:00 по местному времени.

Прямо сейчас национальная команда Казахстана находится на пятом месте группы D с одним набранным баллом, а украинцы идут на второй строчке с тремя пунктами. Весенний матч, прошедший между этими командами в Киеве, завершился ничьей - 1:1.

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