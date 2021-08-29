В КФФ сделали заявление по главному тренеру сборной Казахстана перед матчами отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов сдал положительный тест на COVID-19, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

"В предыдущих тестах наставника не наблюдалось нечто подобного. Две недели назад Талгат Маруанович был заражен вирусом и ему пришлось изолироваться. Последующие результаты тестов то положительные, то отрицательные.

Стоит отметить, что Талгат Маруанович здоров и тренируется в режиме онлайн. Завтра ему предстоит сдать еще один тест, чтобы выяснить, есть ли у него вирус", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана примет Украину в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Также в рамках кампании предстоят еще две игры на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7-го числа с Боснией и Герцеговиной.

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